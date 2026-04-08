Sono stati designati gli arbitri della 32esima giornata del campionato di Serie A, che vedrà il suo match clou al Sinigaglia di Como, dove i lariani di Cesc Fabregas ospiteranno l'Inter di Cristian Chivu domenica sera. Gara che è stata affidata a Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, che sarà assistito da Meli e Alassio, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. Gianluca Aureliano e Lorenzo Maggioni sarà invece la coppia al VAR. La partita del Tardini tra Parma e Napoli sarà invece diretta da Marco Di Bello con Rosario Abisso al VAR.

Questo il quadro completo:

ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI

BINDONI – TEGONI

IV: MARIANI

VAR: GIUA

AVAR: DI PAOLO

CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI

BERCIGLI – FONTANI

IV: MARINELLI

VAR: GUIDA

AVAR: MAZZOLENI

TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA

YOSHIKAWA – PISTARELLI

IV: MANGANIELLO

VAR: MARINI

AVAR: MERAVIGLIA



MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI

IMPERIALE – FONTEMURATO

IV: MUCERA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABISSO



ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA

BERTI – DEI GIUDICI

IV: ZUFFERLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CAMPLONE



GENOA – SASSUOLO h. 12.30

RAPUANO

DI GIOIA – MORO

IV: DI MARCO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: GUIDA



PARMA – NAPOLI h. 15.00

DI BELLO

ROSSI L. – MASTRODONATO

IV: COLLU

VAR: ABISSO

AVAR: MARINI

BOLOGNA – LECCE h. 18.00

COLOMBO

PERROTTI – CECCON

IV: CREZZINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

COMO – INTER h. 20.45

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MAGGIONI

FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI

VECCHI – ZINGARELLI

IV: PERRI

VAR: PATERNA

AVAR: AURELIANO