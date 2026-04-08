Sono stati designati gli arbitri della 32esima giornata del campionato di Serie A, che vedrà il suo match clou al Sinigaglia di Como, dove i lariani di Cesc Fabregas ospiteranno l'Inter di Cristian Chivu domenica sera. Gara che è stata affidata a Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, che sarà assistito da Meli e Alassio, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. Gianluca Aureliano e Lorenzo Maggioni sarà invece la coppia al VAR. La partita del Tardini tra Parma e Napoli sarà invece diretta da Marco Di Bello con Rosario Abisso al VAR. 

Questo il quadro completo:

ROMA – PISA    Venerdì 10/04 h. 20.45

FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV:      MARIANI
VAR:     GIUA
AVAR:      DI PAOLO

CAGLIARI – CREMONESE    Sabato 11/04 h. 15.00

DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV:      MARINELLI
VAR:      GUIDA
AVAR:      MAZZOLENI

TORINO – H. VERONA    Sabato 11/04 h. 15.00

BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV:       MANGANIELLO
VAR:      MARINI
AVAR:       MERAVIGLIA


MILAN – UDINESE    Sabato 11/04 h. 18.00

MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV:      MUCERA
VAR:     MAGGIONI
AVAR:     ABISSO


ATALANTA – JUVENTUS     Sabato 11/04 h. 20.45

MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV:       ZUFFERLI
VAR:      DI PAOLO
AVAR:    CAMPLONE


GENOA – SASSUOLO      h. 12.30

RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV:     DI MARCO
VAR:     MERAVIGLIA
AVAR:     GUIDA


PARMA – NAPOLI    h. 15.00

DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV:     COLLU
VAR:     ABISSO
AVAR:     MARINI

BOLOGNA – LECCE     h. 18.00

COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV:     CREZZINI
VAR:     MAZZOLENI
AVAR:       PAGANESSI

COMO – INTER    h. 20.45

MASSA
MELI – ALASSIO
IV:       AYROLDI
VAR:     AURELIANO
AVAR:     MAGGIONI

FIORENTINA – LAZIO    Lunedì 13/04 h. 20.45

FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV:     PERRI
VAR:    PATERNA
AVAR:      AURELIANO

Sezione: Focus / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 12:14
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.