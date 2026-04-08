Sono stati designati gli arbitri della 32esima giornata del campionato di Serie A, che vedrà il suo match clou al Sinigaglia di Como, dove i lariani di Cesc Fabregas ospiteranno l'Inter di Cristian Chivu domenica sera. Gara che è stata affidata a Davide Massa, arbitro della sezione di Imperia, che sarà assistito da Meli e Alassio, con Ayroldi nelle vesti di quarto ufficiale. Gianluca Aureliano e Lorenzo Maggioni sarà invece la coppia al VAR. La partita del Tardini tra Parma e Napoli sarà invece diretta da Marco Di Bello con Rosario Abisso al VAR.
Questo il quadro completo:
ROMA – PISA Venerdì 10/04 h. 20.45
FELICIANI
BINDONI – TEGONI
IV: MARIANI
VAR: GIUA
AVAR: DI PAOLO
CAGLIARI – CREMONESE Sabato 11/04 h. 15.00
DOVERI
BERCIGLI – FONTANI
IV: MARINELLI
VAR: GUIDA
AVAR: MAZZOLENI
TORINO – H. VERONA Sabato 11/04 h. 15.00
BONACINA
YOSHIKAWA – PISTARELLI
IV: MANGANIELLO
VAR: MARINI
AVAR: MERAVIGLIA
MILAN – UDINESE Sabato 11/04 h. 18.00
MARCHETTI
IMPERIALE – FONTEMURATO
IV: MUCERA
VAR: MAGGIONI
AVAR: ABISSO
ATALANTA – JUVENTUS Sabato 11/04 h. 20.45
MARESCA
BERTI – DEI GIUDICI
IV: ZUFFERLI
VAR: DI PAOLO
AVAR: CAMPLONE
GENOA – SASSUOLO h. 12.30
RAPUANO
DI GIOIA – MORO
IV: DI MARCO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: GUIDA
PARMA – NAPOLI h. 15.00
DI BELLO
ROSSI L. – MASTRODONATO
IV: COLLU
VAR: ABISSO
AVAR: MARINI
BOLOGNA – LECCE h. 18.00
COLOMBO
PERROTTI – CECCON
IV: CREZZINI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
COMO – INTER h. 20.45
MASSA
MELI – ALASSIO
IV: AYROLDI
VAR: AURELIANO
AVAR: MAGGIONI
FIORENTINA – LAZIO Lunedì 13/04 h. 20.45
FABBRI
VECCHI – ZINGARELLI
IV: PERRI
VAR: PATERNA
AVAR: AURELIANO
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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