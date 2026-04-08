Francesco Colonnese è uno dei tanti ex nerazzurri che ricorda Mircea Lucescu, scomparso all'età di 80 anni a causa di problemi cardiaci: "Entrò all'Inter quando andò via Simoni: arrivò in un momento complicato, si presentò con tante novità tattiche, già 30 anni fa voleva gli inserimenti degli esterni - racconta a TMW Radio -. Portò un enorme cambiamento nel calcio, aveva una conoscenza enorme. Era davvero molto preparato".

Corsa Champions, che ne pensa? L'Atalanta è da considerare?

"La partita chiave sarà Atalanta-Juve, perché l'Inter è forte e col Como se la giocherà, deve portare a casa punti perché dietro il Napoli spinge e non può permettersi passi falsi. Per la Champions è chiave Atalanta-Juve. Se vincesse l'Atalanta, la vedrei tra le favorite. Ora ha recuperato giocatori forti, ha alternative importanti. Se vince con la Juve, l'Atalanta fa paura".