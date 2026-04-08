Direttamente dal prato verde del Camp Nou, a pochi minuti da Barcellona-Atletico Madrid, Beppe Bergomi ha spiegato come si gestisce un profilo come Lamine Yamal nello spogliatoio, portando la sua esperienza diretta di un altro fenomeno che ha avuto come compagno di squadra all'Inter: "Questi giocatori li devi lasciare liberi, ovviamente stando dentro certe regole, ma qualcosa glielo devi concedere - le parole dello Zio a Sky Sport -. Io ho giocato con Ronaldo e Gigi Simoni ci diceva: 'Siete tutti uguali, tranne uno'. Lo stesso vale per Yamal".