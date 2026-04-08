Direttamente dal prato verde del Camp Nou, a pochi minuti da Barcellona-Atletico Madrid, Beppe Bergomi ha spiegato come si gestisce un profilo come Lamine Yamal nello spogliatoio, portando la sua esperienza diretta di un altro fenomeno che ha avuto come compagno di squadra all'Inter: "Questi giocatori li devi lasciare liberi, ovviamente stando dentro certe regole, ma qualcosa glielo devi concedere - le parole dello Zio a Sky Sport -. Io ho giocato con Ronaldo e Gigi Simoni ci diceva: 'Siete tutti uguali, tranne uno'. Lo stesso vale per Yamal". 

Sezione: Focus / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 20:52
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.