Il Corriere della Sera sottolinea un'incredibile coincidenza rispetto allo scorso campionato per quel che riguarda il futuro percorso dell'Inter. Sei delle prossime sette avversarie, infatti, sono le stesse che i nerazzurri affrontarono nella passata annata. Cambia soltanto il Parma al posto della Roma, che Chivu ha già affrontato e Inzaghi aveva invece tra le ultime sette da superare.

C'è anche un'altra differenza importante: il tecnico rumeno viaggia con quattro punti in più rispetto al predecessore e una media di 2,3 punti a partita che significa una proiezione attuale a quota 88.