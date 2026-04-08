Dopo l'inizio dell'inchiesta con tanto di perquisizioni da parte della Guardia di Finanza in merito alla vendita del Meazza e delle aree circostanti a Inter e Milan da parte del Comune di Milano, con l'ipotesi di turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio, sta prendendo il via la risposta delle parti in causa. Sarà infatti depositato nelle prossime ore il ricorso al Tribunale del Riesame di Milano per chiedere la revoca del provvedimento di perquisizione e sequestro firmato dai PM Paolo Filippini, Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi.

Il decreto verrà impugnato, tramite i suoi legali, da Fabrizio Grena, consulente per il club nerazzurro e tra i nove indagati.