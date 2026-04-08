Hernan Crespo ne è sicuro: "L'Inter è tornata a volare, ha rifilato cinque gol alla Roma, secondo me ha messo le mani sullo scudetto", dice l'argentino a La Gazzetta dello Sport. "E qual è il volto in copertina? Quello di Lautaro. Non è un caso se i nerazzurri sono rinati nel momento in cui il capitano si è rimesso in forma dopo i guai fisici. Lui vale gran parte della squadra. E non soltanto per i gol, ma anche per altro".

"Non si è mai voluto distaccare dal suo amore. Questa prova di fedeltà ne ha fatto un simbolo - aggiunge -. A livello tecnico, tattico e fisico è cresciuto tantissimo. Sente il gol, vede la porta prima ancora che gli arrivi il pallone". Lautaro, secondo Crespo, vale mezza Inter perché "lo dicono i risultati. Con lui in campo si vince, senza di lui si rischia. Quando la squadra ha avuto un calo, guarda caso Lautaro non era in forma o era infortunato. Lautaro è una risorsa per la sua squadra e un problema per gli avversari: non sanno mai marcarlo, si muove su tutto il fronte, ha il tiro preciso da fuori area e nei sedici metri è letale. Dove lo trovate un attaccate più completo nel campionato italiano?".

Riguardo alla squadra in generale, invece, Crespo afferma: "Credevo che fosse la più forte in Italia e lo sta dimostrando. Badate che non era così scontato. In estate ha cambiato allenatore, da Inzaghi a Chivu, ha cambiato metodi, e anche qualcosina dal punto di vista tattico. Qualche inciampo c'è stato ma alla lunga ha fatto vedere che è la migliore. Dopo aver cambiato la guida tecnica, non hanno fatto la rivoluzione. Stanno inserendo, con molta attenzione, elementi nuovi per ringiovanire e dare energie fresche alla squadra. Qualche elemento faticherà un po' all'inizio ad ambientarsi, ma alla lunga è una strategia vincente. Penso che con questi presupposti l'Inter possa tomare protagonista anche in Champions dove all'inizio della stagione aveva fatto molto bene".