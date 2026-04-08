All'Inter di Chivu mancano quindici punti per vincere aritmeticamente lo Scudetto. Può quindi permettersi, come sottolinea Tuttosport, di perdere due delle rimanenti sette partite o addirittura di pareggiarne tre vincendo le altre quattro. 

Nella storia della Serie A solo la Lazio di Eriksson perse lo Scudetto partendo da un vantaggio così ampio a sette dalla fine. L'obiettivo dell'Inter è comunque quello di arrivare al traguardo senza fare troppi calcoli. Il Como sembra l'avversario più complicato: sbancare il Sinigaglia darebbe probabilmente lo slancio decisivo, avendo poi quattro gare ancora in casa. 

Sezione: Rassegna / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 09:10
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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