L'Inter U23 batte il Trento e torna in zona play-off. Ecco le pagelle del 2-1 maturato oggi all'U-Power Stadium.

MELGRATI 6.5 - Altra prestazione solida per il portiere fuoriquota dell'Inter U23, che sarà da qui a fine stagione il titolare visto lo stop di Calligaris. Tra i pali è affidabile, ottima anche la comunicazione con il reparto difensivo. Incolpevole invece sul gol di Pellegrini.

CINQUEGRANO 6 - Partita in cui mette a disposizione della squadra la solità affidabilità. Peccato perché in area di rigore del Trento in un paio di occasioni avrebbe potuto fare gol di testa, su situazione di palla in attiva.

STANTE 6 - Gioca una partita ai confini dell'impeccabile fino al 75', quando si perde Pellegrini alle spalle e consente al Trento di riaprire la partita. Ottimo anche oggi comunque al netto della svista sul gol, poi, chiaramente, da difensore centrale ogni errore pesa il doppio

ALEXIOU 6.5 - In un periodo in cui fisicamente la batteria inizia ad essere in riserva riesce comunque a disputare una buona partita. Preciso sia in area di rigore che quando è chiamato a dare il suo contributo in costruzione. E sul rigore, poi segnato da Zuberek, c'è il suo contributo, visto che con l'azione di disturbo ha messo in affanno Giannotti, che ha poi toccato di mano la sfera.

AMERIGHI 6 - Non replica la grandissima gara giocata a Vercelli, ma è comunque una prova sufficiente la sua. Abbastanza diligente quando si tratta di coprire, prova sempre a rendersi utile per dare sfogo alla manovra. Raramente però arriva al cross.

BOVO 6 - Alterna buone giocate a passaggi a vuoto: nel complesso raggiunge il sei. Manca qualcosina per fare il salto di qualità per adesso, ma anche lui è in crescita rispetto alle prime uscite stagionali. Dall'80' VENTURINI S.V.

FIORDILINO 6 - Quarantacinque minuti di ordine in mezzo al campo. Partita sufficiente la sua, nonostante l'uscita dal campo in anticipo rispetto alle previsioni. Quando in campo è sempre il cervello dell'Inter U23, mettendo magari meno muscoli di Kaczmarski, ma dando più geometrie. Dal 46' KACZMARSKI 6 - Mette energie fresche a disposizione dei compagni, con diversi interventi importanti a fermare la manovra trentina. Davanti alla difesa, comunque, convince più che da mezzala.

BERENBRUCH 6.5 - Qualitativamente è un giocatore importante per questa Inter U23: con i suoi lampi può sempre accendere la miccia per rendersi pericoloso, in proprio, come nel secondo tempo, con un bel tiro da fuori, o per gli altri, come in occasione del gol, quando innesca Cocchi in occasione dell'1-0.

COCCHI 6.5 - Nel primo tempo è bravo a trovare la sponda vincente per Spinaccé. In difesa tutto sommato se la cava contro un cliente davvero ostico come Chinetti. Nel finale invece molla un po', complice un calo fisico abbastanza evidente. Dall'89' DAVID S.V.

SPINACCE' 6.5 - Prestazione sufficiente impreziosita dal gol dell'1-0. Nonostante non abbia avuto altri particolari spunti, la sua rete ha consentito all'Inter U23 di sbloccare subito la gara e di metterla sui binari giusti. Dal 64' ZUBEREK 6.5 - Ottimo sulle palle alte, sfruttando il grande fisico, glaciale dal dischetto per il 2-0. Comunque era nel vivo del gioco al di là del penalty.

LAVELLI 5.5 - Insufficiente. Non c'è in area di rigore quando passano i palloni buoni per far gol. E oggi ha faticato più del solito nel lavoro spalle alla porta fuori area. Dal 64' MOSCONI 6 - Entra con il piglio giusto e in un paio di occasioni si rende utile alla causa con la sua intensità. Non tocca però tantissimi palloni.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - Primo tempo, quando il ritmo resta basso, in cui l'Inter U23 gestisce i ritmi. Nella ripresa invece la squadra fatica un po' di più, ma tutto sommato non sbanda mai eccessivamente. La seconda vittoria consecutiva è però un ottimo segnale in vista di questa volata che potrebbe lanciare la seconda squadra nerazzurra verso i playoff.