Prepariamoci insieme a Como-Inter, match in programma domenica sera e decisivo per la stagione nerazzurra. Chivu insegue il sogno scudetto, mentre il connazionale Lucescu lascia un vuoto tra gli appassionati del calcio mondiale.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 19:00
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.