Presentando la terza edizione del 'Festival della Serie A', in programma il 5, 6 e 7 giugno, a Parma, Lorenzo Dallari, direttore editoriale e social di Lega Serie A, ha svelato quando si alzerà il sipario sul prossimo campionato: "Nella giornata di venerdì 5 giugno, alle 18.30, saremo per il secondo anno al Teatro Regio e sveleremo il calendario della prossima stagione", le sue parole. 

Sezione: Focus / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 21:35
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.