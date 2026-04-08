Presentando la terza edizione del 'Festival della Serie A', in programma il 5, 6 e 7 giugno, a Parma, Lorenzo Dallari, direttore editoriale e social di Lega Serie A, ha svelato quando si alzerà il sipario sul prossimo campionato: "Nella giornata di venerdì 5 giugno, alle 18.30, saremo per il secondo anno al Teatro Regio e sveleremo il calendario della prossima stagione", le sue parole.