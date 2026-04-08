L'Inter e il Milan sembrano destinate a depennare dalla loro lista di potenziali obiettivi per l'estate il nome di Daniel Svensson, esterno del Borussia Dortmund. Il giocatore svedese, secondo la Bild, è infatti pronto a rinnovare il contratto coi gialloneri e a ricevere soprattutto un corposo aumento di stipendio: il suo valore di mercato è schizzato da 5,5 milioni di euro a ben 22 milioni in brevissimo tempo, ma il BVB, col quale peraltro Svensson ha già un contratto fino al 2029, vuole evitare brutte sorprese adeguando il suo ingaggio da circa 3 milioni di euro. Si parla anche di squadre come Leeds United e Arsenal molto interessate al giocatore.