Secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter ingaggerà due portieri durante il prossimo mercato estivo. Yann Sommer dovrebbe salutare Milano dopo tre stagioni, anche se dalle parti di Viale della Liberazione non è mai tramontata l'idea di proporgli il ruolo di vice rinnovandogli di un anno il contratto in scadenza. A quel punto, verrebbe 'tagliato' Josep Martinez, ritenuto non abbastanza affidabile per difendere la porta nerazzurra da numero uno.

La dirigenza vorrebbe puntare su Guglielmo Vicario, obiettivo numero uno, il cui costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Più defilati i profili di Andrij Lunin e il sogno Mile Svilar. "L'idea, comunque, se Sommer non dovesse restare, è prendere anche un secondo di prospettiva in grado di crescere alle spalle del primo", si legge sulla rosea

Sezione: Focus / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 22:45
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.