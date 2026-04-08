"Non preoccuparci sarebbe da sciocchi, però bisogna farlo ragionando. Occorre parlare di sentimenti, di appartenenza. Ma della Nazionale importa davvero ai club? Io ho molti dubbi, sempre più proprietà appartengono a fondi d’investimento esteri". Così Renzo Ulivieri, presidente dell'Assoallenatori, parla in un'intervista a La Repubblica.

"La serie A è il campionato in Europa con più stranieri: un ct può scegliere su un 30 per cento di convocabili, in Spagna e in Germania è il doppio. Quel ragazzo del Cagliari, Palestra, entrato in Bosnia, è bravo ma è appena diventato titolare nella sua squadra. Gli stranieri costano meno? E infatti le formazioni Primavera ne sono pieni".

Ma ci sono anche altri numeri preoccupanti. "Un ragazzo italiano pratica sport, se tesserato, in media 350 ore all’anno: all’estero è il triplo quasi ovunque, e nei paesi nordici il quintuplo. Se io tocco la palla durante l’anno centinaia di volte più di te, alla fine la tocco meglio»".