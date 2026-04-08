Il programma estivo dell'Inter inizia a delinearsi e passa anche dall'Australia, dove i nerazzurri voleranno per la prima volta nella loro storia. I ragazzi di Chivu saranno protagonisti nella preseason con due amichevoli di lusso in un torneo dedicato a celebrare i club italiani.

L’Inter scenderà in campo a Perth, capitale e città principale dello stato di Western Australia, e sfiderà Milan e Juventus all'Optus Stadium, principale impianto sportivo della città. Il Derby di Milano è in programma mercoledì 5 agosto, mentre sabato 8 agosto andrà in scena il match contro i bianconeri. La prevendita dei biglietti per assistere alle due gare inizierà martedì 14 aprile, mentre la vendita libera prenderà il via mercoledì 15 aprile.

IL PROGRAMMA:

Milan-Inter - Mercoledì 5 agosto

Juventus-Inter – Sabato 8 agosto