Uno dei rebus da sciogliere in casa Inter è quello riguardante Benjamin Pavard. L'intenzione dei nerazzurri, nel caso in cui l'Olympique Marsiglia non dovesse riscattare il difensore, è non concedere una seconda occasione.

Non è da escludere che i francesi chiedano uno sconto rispetto ai 15 milioni pattuiti per il diritto di riscatto, ma il rendimento non è stato eccellente: anche nell'ultimo turno un suo rinvio sbilenco ha innescato un gol di Balogun. Nelle ultime dieci gare è comunque rimasto in panchina appena due volte e altre due è subentrato. Per il resto: sempre titolare. In ogni caso, la palla è all'OM.