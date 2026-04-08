È l'incornata di Francesco Pio Esposito contro la Fiorentina il 'Goal of the month' del mese di marzo in casa Inter. L'inzuccata inflitta dal 94 di Chivu alla squadra Viola al Franchi, nel match valido per la 30esima giornata di Serie A è "da vedere e rivedere" come suggerisce l'Inter nella nota attraverso la quale motiva la scelta del gol di Espo. "Nella 30ª giornata di campionato i nerazzurri, impegnati a Firenze, sbloccano il match dopo appena 40 secondi di gioco proprio grazie alla bellissima rete dell'attaccante nerazzurro. Gol che nasce dal cross dalla destra di Barella, il quale mette al centro una palla perfetta per il numero 94 nerazzurro che si coordina perfettamente senza lasciare scampo al portiere viola. Un gol bellissimo che i tifosi hanno scelto come rete più bella del mese di marzo: Pio Esposito vince il premio eFootball Goal of the month con la sua rete contro la Fiorentina" si legge su Inter.it.