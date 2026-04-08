Un minuto di silenzio per ricordare Mircea Lucescu, scomparso ieri all'età di 81 anni. Per omaggiare quello che è stato un grande allenatore a livello internazionale, la UEFA ha indetto il classico gesto di rispetto nel pre-partita per gli impegni ufficiali di questi giorni in Champions League, Europa League e Conference League.

Con oltre 1.600 panchine e 35 trofei conquistati, Lucescu è stato uno dei grandi maestri del calcio europeo.