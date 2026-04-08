Il ritorno in campo contro la Roma, il gol dopo 60 secondi, la doppietta, ma anche tanto altro. Lautaro è quello che per anni è stato Zanetti per l'Inter, è quello che è mancato all'Inter dopo l'addio di Pupi come capitano in campo e fuori. La stagione nerazzurra è partita dalle sue parole dopo l'eliminazione al Mondiale per Club e in questo finale di stagione il tifoso dell'Inter si affida a lui.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 08 aprile 2026 alle 15:35
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.