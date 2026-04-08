Il ritorno in campo contro la Roma, il gol dopo 60 secondi, la doppietta, ma anche tanto altro. Lautaro è quello che per anni è stato Zanetti per l'Inter, è quello che è mancato all'Inter dopo l'addio di Pupi come capitano in campo e fuori. La stagione nerazzurra è partita dalle sue parole dopo l'eliminazione al Mondiale per Club e in questo finale di stagione il tifoso dell'Inter si affida a lui.