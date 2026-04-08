Emanuele Giaccherini vota Antonio Conte come prossimo ct della Nazionale italiana, riportando alla mente gli anni in cui fu allenato dal tecnico salentino alla Juventus e proprio in azzurro: "E' l'uomo giusto, assolutamente - le sue parole a Gazzetta.it -. È il migliore, ci riporterà ai Mondiali. Ha già dimostrato di saper fare bene in Nazionale. E lo dice la sua storia: ha rifondato con la Juventus, con l’Inter e con il Napoli. E lo farebbe anche con l’Italia, ora più che mai".