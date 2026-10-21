Brutte notizie per Ruben Amorim in vista della gara di Europa League contro il Bournemouth. Il tecnico portoghese dovrà fare a meno di Gonçalo Ramos, fermato da un problema muscolare al polpaccio. L’attaccante ha accusato un sovraccarico muscolare e sarà sottoposto ad accertamenti strumentali nella giornata di domani, giovedì 22 ottobre, per valutare con maggiore precisione la natura del problema. Ramos ha già lasciato il centro sportivo e non sarà quindi a disposizione per la terza giornata della League Phase. L’esito degli esami chiarirà l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni. La speranza in casa rossonera è che il giocatore si sia fermato tempestivamente, evitando lesioni muscolari più serie.

Il problema di Ramos si aggiunge a quello di Samuel Chukwueze, che stamattina non si è allenato: l'esterno ha un problema all’anca sinistra e nel pomeriggio farà una visita specialistica. Non sembra un infortunio di poco conto per lui, ma per avere informazioni più precise sull'entità bisognerà attendere i controlli di rito.

Da sottolineare che il 31 ottobre è previsto il derby di Milano contro l'Inter, dove mancheranno sicuramente Alexis Saelemaekers e Matteo Gabbia.