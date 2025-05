Il Venezia ottiene tre punti di piombo nella corsa per la salvezza: la formazione di Eusebio Di Francesco riesce infatti a battere la Fiorentina per 2-1 sorpassando in un colpo solo Lecce ed Empoli e avvicinando il Parma, distante ora solo tre punti, a 180 minuti dalla fine del campionato. I lagunari suggellano il loro successo nella ripresa grazie alle reti firmate da Fali Candé al 60esimo e da Gaetano Pio Oristanio, che torna a segnare dopo cinque mesi di astinenza, otto minuti più tardi.

Inutile la rete viola firmata da Rolando Mandragora al 77esimo, in una partita dove ancora una volta Ionut Radu ha recitato un ruolo da protagonista. Aiutando gli arancioneroverdi a ottenere una vittoria che può valere una svolta per la stagione.