Nel giro di 7-10 giorni il Milan vuole trovare l'erede di Massimiliano Allegri, destinato alla panchina del Napoli. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono al lavoro alla ricerca del nuovo allenatore e di una parte della dirigenza, a partire dal direttore sportivo. La Gazzetta dello Sport assicura che Ralf Rangnick è stato individuato come il preferito di RedBird come capo dell'area sportiva: il tedesco spinge per candidare Matthias Jaissle per la panchina rossonera. L'allenatore dell'Al Ahli, tedesco di appena 38 anni, vanta un passato nell'universo Red Bull con il Salisburgo: ha un contratto fino al 2027 ma accetterebbe volentieri il trasferimento a Milano, anche se ci sarebbe da trattare con il club arabo.

Casting aperto: in lizza c'è anche Mauricio Pochettino

La settimana scorsa, prima del ribaltone societario, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada avevano incontrato Mauricio Pochettino, attuale ct degli Stati Uniti, come anticipato da The Athletic. Il primo nome nella listadel Diavolo è sempre stato Andoni Iraola, allenatore del Bournemouth, che però pare essere più attratto dall'opzione Crystal Palace. E proprio dal Palace si dovrebbe liberare Oliver Glasner, allenatore austriaco arrivato a fine contratto e apprezzato dal Milan.