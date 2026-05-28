Vincenzo Italiano, all’uscita da Casteldebole dopo la rescissione consensuale del contratto con il Bologna, ha salutato i presenti rilasciando alcune dichiarazioni. Queste le sue parole: “Per sempre forza Bologna. Ringrazio tutti per questi due anni spettacolari. Con la società ci siamo lasciati bene, rimarremo sempre amici e mai nemici. Avversari, ma mai nemici. È stato bellissimo".

Il ricordo più bello

Il ricordo più bello?

“Il primo giorno che sono arrivato qui. Da quel momento ho vissuto due anni spettacolari. Ho trovato davvero una famiglia fantastica a Bologna e ci siamo lasciati tutti bene. Ora, in futuro, dovremo cercare sia io sia il Bologna di proseguire sulla linea di questi successi che abbiamo avuto. I tifosi sono in buone mani perché la società programmerà per bene il futuro.”

Un addio sereno

“Oggi si è parlato in maniera serena come abbiamo sempre fatto. Mando un caro saluto a tutti e ripeto: sempre forza Bologna”.