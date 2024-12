Il secondo posto in classifica del Napoli, pur con l'asterisco dell'Inter che deve recuperare una partita, non è frutto del caso. A puntualizzarlo è stato Antonio Conte, oggi protagonista in conferenza stampa: "I 35 punti fatti valgono tanto, significa aver fatto benissimo con un gruppo di ragazzi che dal ritiro di Dimaro a oggi è cresciuto notevolmente - le sue parole -. Non si può spiegare altrimenti questa classifica, se non con la crescita. Io ho grande fiducia nella squadra perché vedo i ragazzi ogni giorni, poi qualche volta potremo inciampare, ma sarà quella l'occasione per migliorarsi. Io a Castel Volturno sono un allenatore felice perché sono tutti coinvolti, c'è un clima positivo ed entusiasmo. Tutto questo spiega perché abbiamo 35 punti".