Protagonista in conferenza stampa con Didier Deschamps, Kylian Mbappé ha risposto alle domande dei cronisti prima del test match tra Brasile e Francia di domani. Esprimendosi così sul reparto offensivo della selezione transalpina, a partire dal feeling con Michael Olise: "Sta facendo una stagione fantastica, è un vero privilegio avere un giocatore della sua qualità - ha spiegato la stella del Real Madrid -. Cercheremo di metterlo nelle migliori condizioni possibili. Sta a noi integrare tutti i giocatori offensivi. Ousmane (Dembélé) ha un posto che gli spetta di diritto, poi possiamo schierare diversi tridenti d'attacco senza sacrificare la qualità. Dobbiamo trovare un equilibrio. Abbiamo risolto le cose nelle qualificazioni. Continueremo con questo approccio di miglioramento della squadra per essere al top della forma quest'estate".