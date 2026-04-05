"Lautaro Martinez è l'attaccante numero uno, e non parlo solo di questa stagione. Ogni anno è costante, ha grandi numeri. Gioca nella squadra migliore e lì è il capocannoniere". Lo ha detto Keinan David, centravanti dell'Udinese, nel corso di un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega Serie A.