Finisce in parità la sfida serale di Serie A tra Lazio e Parma. 1-1 il risultato finale, con Delprato che aveva portato in vantaggio i ducali nel primo tempo. Al 77’ arriva il gol del pareggio di Noslin che fissa il risultato sul pari finale. Con questo risultato la Lazio non riesce a mettere pressione ad Atalanta e Roma, mentre il Parma conserva un margine rassicurante sulla zona retrocessione.