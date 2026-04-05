Il tecnico dell’Inter Cristian Chivu parla così a Inter TV dopo la vittoria di oggi contro la Roma: “La squadra ha tanta voglia di essere dominante e di mantenere quello che ha costruito fino ad ora. Credo che abbiamo sempre dimostrato queste qualità e vogliamo farlo fino alla fine".

Si è creato un rapporto speciale con i tifosi:

"I tifosi ci danno energia e non cerchiamo di crearla, cerchiamo sempre di onorare e difendere questi colori, questa sera l’abbiamo sentito”

Cosa ci dice di Lautaro Martinez?

“È il nostro capitano, chi lo ha sostituito ha cercato di farlo al meglio ma è ovvio che non è facile. Sicuramente giocare con tre allenamenti e rientrare in campo con una doppietta non è da tutti”.