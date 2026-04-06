Breve intervista a Marcus Thuram nel corso di Pressing, dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma. "Quando si tratta di Thuram c'è tanto da dire, perché rido o non rido, esulto o non esulto. La cosa più importante è che aiuto la squadra ogni giorno in allenamento e che l'Inter vinca".
"Non penso che ci siamo ritrovati, siamo sempre stati bene insieme, se vieni ad Appiano lo vedi. Poi non si può vincere sempre, ma io vedo dal primo giorno la coesione del gruppo".
Sezione: In Primo Piano / Data: Lun 06 aprile 2026 alle 10:48
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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Lunedì 06 apr
- 11:45 MD - Bastoni ora ha fretta di firmare per il Barcellona: lui e l'entourage vogliono accelerare le trattative
- 11:30 Chivu a Radio Serie A: "Da leader di questo gruppo io ho un dovere. Ritorni più agevoli grazie ai sostituti"
- 11:16 Marchegiani: "Playoff alle spalle hanno liberato di un peso. Svilar su Calhanoglu? Ecco cosa poteva fare"
- 11:02 Roma, Pellegrini: "Noi fragili? Se fosse così non avremmo fatto quel primo tempo. Gara diversa da quella con la Juve perché..."
- 10:48 Thuram: "Compattezza ritrovata? Mai persa. Di me si parla sempre perché..."
- 10:34 Costacurta: "Lautaro il più importante di tutta la Serie A. Thuram? Meglio giocare contro il padre..."
- 10:20 Trevisani: "Inter-Roma? Fino all'1-1 sembrava la partita di Firenze. Il vero Svilar su Calhanoglu non prende gol"
- 10:06 Bergomi: "Lautaro importante, ma sottolineo un'altra prestazione. Campionato chiuso? Dico che..."
- 09:52 Adani: "Interisti male in azzurro? C'è una spiegazione. Guardate Barella con la Roma"
- 09:38 Calhanoglu: "Importanti gol e atteggiamento dopo il 2-1. Dicono che segno solo su rigore, ma..."
- 09:24 Panucci: "Bastoni? Noi italiani godiamo a massacrare. Dopo il 2-1 la Roma ha smesso di giocare"
- 09:10 Inter-Roma, Cesari: "Ottimo Sozza, ma sul 3-1 deve intervenire il guardalinee"
- 08:56 Pagelle GdS - Doppio 8 alla ThuLa. Gli esterni dell'Inter ancora lontani dal top
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- 08:14 Thuram: "Ecco cos'ha Lautaro in più di me. Ha dimostrato che..."
- 08:00 Calhanoglu: "Segnale importante: se stiamo tutti bene... Il gol? Ne ho fatto uno così in Germania, ma..."
- 00:15 Tutto il Meazza con Bastoni, la moglie di Barella: "Sempre dalla tua parte. E dalla vostra"
- 00:00 Lautaro il messia. É risorta l’Inter
Domenica 05 apr
- 23:57 Thuram a Sky: "Il numero 9 dell'Inter non può restare due mesi senza gol. Spero di non avere più cali"
- 23:55 Inter-Roma, la moviola - Sozza senza affanni. Tocco di Akanji non punibile, giusta lettura nel 3-1 nerazzurro
- 23:54 videoInter-Roma 5-2, Tramontana in estasi: "Barella clamoroso, con Lautaro è un'altra cosa. E Napoli-Milan..."
- 23:50 Roma, Pellegrini in conferenza: "Il gol di Calhanoglu ci ha tagliato le gambe, sul 3-1 il crollo. Mkhitaryan? Speciale"
- 23:45 Chivu in conferenza: "Gli italiani hanno risposto meravigliosamente sul campo. E' una vittoria che conta tanto dal punto di vista mentale"
- 23:39 Roma, Pellegrini a DAZN: "Oggi non era facile reagire, davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene"
- 23:35 Chivu a ITV: "Lautaro? Rientrare dopo tre allenamenti e segnare una doppietta non è da tutti"
- 23:33 Chivu: "Felicissimo di Lautaro, di Thuram e di chi non ha giocato. Clima tossico nel calcio? Tutti colpevoli"
- 23:28 Roma, Gasperini in conferenza: "Per la prima volta un crollo morale, non deve succedere. Spiace per le dimensioni del ko"
- 23:23 Dumfries a ITV: "Siamo tornati dalla sosta con la testa giusta, mi è dispiaciuto non aver trovato il gol"
- 23:17 Dumfries a DAZN: "Questo è un gruppo speciale. Peccato non aver segnato, ma contava la vittoria"
- 23:05 Thuram in conferenza: "Scudetto più vicino? Non so, non è ancora fatta. Lautaro importante, ci ha dato l'esempio"
- 23:04 Roma, Gasperini a DAZN: "Tilt totale dopo il terzo gol, non prima. Merito all'Inter che è una grande squadra"
- 22:59 Lautaro al 90esimo a DAZN: "Felice di avere questi compagni. A parlar di loro mi viene la pelle d'oca"
- 22:58 Thuram Player of the Match a DAZN: "Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale"
- 22:46 Inter-Roma, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:45 Una cinquina in faccia ai criticoni: l'Inter risponde nel momento che conta, Roma travolta 5-2 e primato blindato
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- 22:41 Inter-Roma, Fischio Finale - La resurrezione degli assenti: trionfo nerazzurro a San Siro. Le mani sui fianchi di Gasperini l'immagine della serata
- 22:40 Inter-Roma, le pagelle - Lautaro 'risorge' i suoi, riecco il sorriso di Thuram. Akanji mette pezze ovunque
- 21:55 Inter-Roma, al Meazza è sold out: oltre 75.200 spettatori per il posticipo pasquale
- 21:51 Zielinski al cambio campo: "Continuiamo col nostro gioco, dobbiamo vincere per forza questa partita"
- 20:22 Marotta: "Contro Bastoni un linciaggio vergognoso, non lo merita. Non ci sono gli estremi perché vada via"
- 20:14 Serie A, guizzo salvezza del Torino: decide Adams, sprofonda il Pisa
- 20:11 Roma, Massara a DAZN: "Non abbiamo obiettivi minimi. Gasperini resterà, Malen può rimanere qui a lungo"
- 19:55 Roma, Soulé a DAZN: "L'Inter è molto forte e si gioca lo scudetto, sarà una bella partita. È importantissima"
- 19:50 Calhanoglu a DAZN: "Mi spiace per gli italiani, ora però pensiamo al nostro cammino"
- 19:43 Calhanoglu a ITV: "Partita importante per il nostro cammino, possiamo fare ancora meglio"
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- 19:25 Inter-Roma, spogliatoi pronti: nerazzurri in campo questa sera con la prima maglia
- 19:20 Il tifo nerazzurro sempre più vicino alla squadra: "Grinta, cuore e sudore. Vinciamo insieme questo tricolore"
- 19:05 Immobile: "In Italia c'è ostracismo per gli Azzurri. Un interista fatica a tifare un giocatore della Juve"
- 18:50 Berruto: "Potrebbe essere il momento di un CT straniero per la Nazionale, come fu con Velasco"
- 18:35 Modena, Sottil: "Massolin ha avuto un calo fisiologico, ora ha ripreso a macinare bene"
- 18:20 Pro Vercelli, Santoni: "Tra noi e l'Inter U23 contratti imparagonabili. La prima rete un eurogol"
- 18:05 Milan e Inter avanti sul nuovo San Siro. Ecco perché non si vuole esercitare la clausola di salvaguardia
- 17:50 Shevhcenko: "Lo Scudetto in questo momento può perderlo solo l'Inter. Milan, ottimo campionato"
- 17:35 Luis Martin, assistente di Scaloni: "Seguiamo da tempo Palacios. Può anche essere convocato per i Mondiali"
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- 16:50 Ivan Perisic fa festa: col suo PSV Eindhoven ha conquistato il titolo della Eredivisie
- 16:35 Corsera - Rigori di Zenica, Pio Esposito doveva calciare per terzo. Dopo l'errore Gattuso...
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- 16:05 Lucescu, il messaggio della FRF: "L'unica vittoria per cui lottiamo è la vita, questo cuore oggi batte per te"
- 15:50 Udinese, Davis: "Lautaro è l'attaccante numero uno, ha grandi numeri ogni stagione"
- 15:35 Inter-Roma, stasera il terzo incrocio tra Chivu e Gasperini: per ora è 2-0 per il romeno
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- 15:07 D'Ambrosio: "Se fossi presidente FIGC, punterei sulla competenza. Quando porto i miei figli alle partite..."
- 14:53 L'annuncio dello Schalke: "Infortunio alla spalla per Dzeko, sarà indisponibile per un periodo indefinito"
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