Breve intervista a Marcus Thuram nel corso di Pressing, dopo la vittoria dell'Inter contro la Roma. "Quando si tratta di Thuram c'è tanto da dire, perché rido o non rido, esulto o non esulto. La cosa più importante è che aiuto la squadra ogni giorno in allenamento e che l'Inter vinca".

"Non penso che ci siamo ritrovati, siamo sempre stati bene insieme, se vieni ad Appiano lo vedi. Poi non si può vincere sempre, ma io vedo dal primo giorno la coesione del gruppo".