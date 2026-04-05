Campionato riaperto? Andriy Shevchenko, intervistato dal quotidiano La Repubblica, analizza la posizione di Inter e Milan all'inizio della volata finale per lo Scudetto: "Sicuramente l’Inter ha una rosa più ampia e giocatori di spessore diverso, ed è in vantaggio. Però secondo me il Milan sta facendo un ottimo campionato. La vittoria contro il Torino è stata un passo importante, e Massimiliano Allegri è riuscito a ricaricare la squadra dopo la sconfitta con la Lazio. Se il Milan vince le prossime partite può mettere pressione all’Inter”.

Inter-Roma e Napoli-Milan, in questa giornata, possono decidere il campionato?

“Penso che il campionato si decida partita per partita. Se il Milan riesce a stare vicino all’Inter, allora si può riaprire davvero. Però in questo momento l’Inter può solo perdere lo Scudetto”.