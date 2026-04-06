Riccardo Trevisani commenta la prova dell'Inter dagli studi di Pressing dividendo la partita in due. "Ci facciamo influenzare dal risultato ma è stata una partita a due facce. La Roma difende peggio e il portiere para meno, sbaglia sul 2-1. Bastoni e Lautaro sono anche usciti prestissimo, se la Roma avesse retto si sarebbe trovata contro l'Inter senza due giocatori fondamentali. Fino all'1-1 si era vista una dinamica molto simile a quella di Firenze".

Trevisani incolpa poi Svilar sul 2-1. "La palla di Calhanoglu va dritta per dritta, deve stare più indietro e Pellegrini deve uscire. Il portiere la legge male, sarà che ci ha abituato bene. Svilar vero quel gol non lo prende. Non prende gol perché cambia traiettoria, prende gol perché sta davanti. Bastoni? Noi abbiamo giocato con la nazionale a Bergamo perché a Milano si rischiavano i fischi a Donnarumma. Non è una cosa che si è chiusa lì. Dura da due mesi. Thuram? Ha fatto un periodo di buio tra novembre e marzo, superata la questione del primo anno dovrebbe sapere che se giochi all'Inter e fai quattro mesi senza fare gol vieni criticato..."