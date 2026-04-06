Andrea Ranocchia commenta molto positivamente la vittoria dell'Inter contro la Roma. "Non a caso torna Lautaro e l'Inter crea tanto. Era una vittoria necessaria, possono vedersi Napoli-Milan in tranquillità e godersi qualsiasi risultato. La sosta penso sia stata molto positiva per l'Inter, hanno potuto ricostruire e i giocatori hanno cambiato ambiente. Poi sono tornati come abbiamo visto".
"La mancanza di Lautaro? Si sente: anche se non fa gol, il suo difensore fatica. Gioca molto per la squadra, pressa. Il gol di Calhanoglu? Ha deciso la partita. Per me Svilar non ha grandissime colpe. La traiettoria cambia alla fine".
Ranocchia parla poi di due azzurri, Barella e Bastoni. "A Barella viene sempre detto che non riesce a creare occasioni, il gol è stata una liberazione. Sta subendo più critiche di quelle che merita, è un giocatore che tira avanti la baracca da tanti anni. Fa quasi tutte le partite, spende tanto e ci tiene a livello emotivo. Bastoni? Ha grande personalità e questo lo sta salvando in questo momento in cui gli sta venendo addosso tutto. Chivu ci tiene molto dal punto di vista umano ai ragazzi, trasmette forza ai giocatori. Una partita così è importante per lui. Non lascerei il campionato italiano per questa situazione e non penso voglia farlo nemmeno lui. Tanti altri sarebbero andati giù e avrebbero fatto fatica a uscire di casa. Lui si fa scivolare addosso tante cose, anche se le minacce hanno colpito figlia e moglie. Sono cose che incidono".
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 08:42 Ranocchia: "Bastoni non vuole andare via. Inter, sosta molto importante: vi spiego perché"
- 08:30 Passione, morte ma soprattutto resurrezione. Effetto Lautaro-Dopa: Thuram e Barella firmano una Pasqua in famiglia
- 08:14 Thuram: "Ecco cos'ha Lautaro in più di me. Ha dimostrato che..."
- 08:00 Calhanoglu: "Segnale importante: se stiamo tutti bene... Il gol? Ne ho fatto uno così in Germania, ma..."
- 00:15 Tutto il Meazza con Bastoni, la moglie di Barella: "Sempre dalla tua parte. E dalla vostra"
- 00:00 Lautaro il messia. É risorta l’Inter
- 23:57 Thuram a Sky: "Il numero 9 dell'Inter non può restare due mesi senza gol. Spero di non avere più cali"
- 23:55 Inter-Roma, la moviola - Sozza senza affanni. Tocco di Akanji non punibile, giusta lettura nel 3-1 nerazzurro
- 23:54 videoInter-Roma 5-2, Tramontana in estasi: "Barella clamoroso, con Lautaro è un'altra cosa. E Napoli-Milan..."
- 23:50 Roma, Pellegrini in conferenza: "Il gol di Calhanoglu ci ha tagliato le gambe, sul 3-1 il crollo. Mkhitaryan? Speciale"
- 23:45 Chivu in conferenza: "Gli italiani hanno risposto meravigliosamente sul campo. E' una vittoria che conta tanto dal punto di vista mentale"
- 23:39 Roma, Pellegrini a DAZN: "Oggi non era facile reagire, davanti avevamo l'Inter che è veramente forte e allenata bene"
- 23:35 Chivu a ITV: "Lautaro? Rientrare dopo tre allenamenti e segnare una doppietta non è da tutti"
- 23:33 Chivu: "Felicissimo di Lautaro, di Thuram e di chi non ha giocato. Clima tossico nel calcio? Tutti colpevoli"
- 23:28 Roma, Gasperini in conferenza: "Per la prima volta un crollo morale, non deve succedere. Spiace per le dimensioni del ko"
- 23:23 Dumfries a ITV: "Siamo tornati dalla sosta con la testa giusta, mi è dispiaciuto non aver trovato il gol"
- 23:17 Dumfries a DAZN: "Questo è un gruppo speciale. Peccato non aver segnato, ma contava la vittoria"
- 23:05 Thuram in conferenza: "Scudetto più vicino? Non so, non è ancora fatta. Lautaro importante, ci ha dato l'esempio"
- 23:04 Roma, Gasperini a DAZN: "Tilt totale dopo il terzo gol, non prima. Merito all'Inter che è una grande squadra"
- 22:59 Lautaro al 90esimo a DAZN: "Felice di avere questi compagni. A parlar di loro mi viene la pelle d'oca"
- 22:58 Thuram Player of the Match a DAZN: "Lautaro mi è mancato, con lui ho un legame speciale"
- 22:46 Inter-Roma, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:45 Una cinquina in faccia ai criticoni: l'Inter risponde nel momento che conta, Roma travolta 5-2 e primato blindato
- 22:45 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-ROMA: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:41 Inter-Roma, Fischio Finale - La resurrezione degli assenti: trionfo nerazzurro a San Siro. Le mani sui fianchi di Gasperini l'immagine della serata
- 22:40 Inter-Roma, le pagelle - Lautaro 'risorge' i suoi, riecco il sorriso di Thuram. Akanji mette pezze ovunque
- 21:55 Inter-Roma, al Meazza è sold out: oltre 75.200 spettatori per il posticipo pasquale
- 21:51 Zielinski al cambio campo: "Continuiamo col nostro gioco, dobbiamo vincere per forza questa partita"
- 20:22 Marotta: "Contro Bastoni un linciaggio vergognoso, non lo merita. Non ci sono gli estremi perché vada via"
- 20:14 Serie A, guizzo salvezza del Torino: decide Adams, sprofonda il Pisa
- 20:11 Roma, Massara a DAZN: "Non abbiamo obiettivi minimi. Gasperini resterà, Malen può rimanere qui a lungo"
- 19:55 Roma, Soulé a DAZN: "L'Inter è molto forte e si gioca lo scudetto, sarà una bella partita. È importantissima"
- 19:50 Calhanoglu a DAZN: "Mi spiace per gli italiani, ora però pensiamo al nostro cammino"
- 19:43 Calhanoglu a ITV: "Partita importante per il nostro cammino, possiamo fare ancora meglio"
- 19:35 Nuovo San Siro in bilico per Euro2032: a ottobre la scelta della UEFA che vuole una garanzia
- 19:25 Inter-Roma, spogliatoi pronti: nerazzurri in campo questa sera con la prima maglia
- 19:20 Il tifo nerazzurro sempre più vicino alla squadra: "Grinta, cuore e sudore. Vinciamo insieme questo tricolore"
- 19:05 Immobile: "In Italia c'è ostracismo per gli Azzurri. Un interista fatica a tifare un giocatore della Juve"
- 18:50 Berruto: "Potrebbe essere il momento di un CT straniero per la Nazionale, come fu con Velasco"
- 18:35 Modena, Sottil: "Massolin ha avuto un calo fisiologico, ora ha ripreso a macinare bene"
- 18:20 Pro Vercelli, Santoni: "Tra noi e l'Inter U23 contratti imparagonabili. La prima rete un eurogol"
- 18:05 Milan e Inter avanti sul nuovo San Siro. Ecco perché non si vuole esercitare la clausola di salvaguardia
- 17:50 Shevhcenko: "Lo Scudetto in questo momento può perderlo solo l'Inter. Milan, ottimo campionato"
- 17:35 Luis Martin, assistente di Scaloni: "Seguiamo da tempo Palacios. Può anche essere convocato per i Mondiali"
- 17:20 Inter-Roma, periodo d'astinenza da interrompere per entrambe: i numeri
- 17:05 Passo falso per Giampaolo: il Bologna espugna 2-1 lo Zini e mette sempre più nei guai la Cremonese
- 16:50 Ivan Perisic fa festa: col suo PSV Eindhoven ha conquistato il titolo della Eredivisie
- 16:35 Corsera - Rigori di Zenica, Pio Esposito doveva calciare per terzo. Dopo l'errore Gattuso...
- 16:20 Tonoli, testa solo al Modena: "Fa piacere essere accostato a certi club, ma ora voglio i playoff coi gialloblu"
- 16:05 Lucescu, il messaggio della FRF: "L'unica vittoria per cui lottiamo è la vita, questo cuore oggi batte per te"
- 15:50 Udinese, Davis: "Lautaro è l'attaccante numero uno, ha grandi numeri ogni stagione"
- 15:35 Inter-Roma, stasera il terzo incrocio tra Chivu e Gasperini: per ora è 2-0 per il romeno
- 15:21 Annika Paz: "Qui da pochi mesi ma questa squadra ha grande attitudine. Ruberei una dote a Wullaert"
- 15:07 D'Ambrosio: "Se fossi presidente FIGC, punterei sulla competenza. Quando porto i miei figli alle partite..."
- 14:53 L'annuncio dello Schalke: "Infortunio alla spalla per Dzeko, sarà indisponibile per un periodo indefinito"
- 14:39 Il Tempo - Inter-Roma, Gasperini ha scelto: Matias Soulé subito titolare
- 14:23 Trevisani: "Inter-Roma finisce 0-0. Bastoni? Oggi vale tra i 50 e i 60 milioni di euro"
- 14:08 L'Inter U23 batte la Pro Vercelli e dedica la vittoria a Calligaris. Che apprezza il gesto dei compagni
- 13:53 Viviano 'tifa' per la permanenza di Bastoni: "Non ha bisogno di lasciare l'Italia, l'Inter lo deve tutelare"
- 13:38 Calcio italiano in crisi, la ricetta di Adani: "Bisogna distruggere tutto. Guardiola il più credibile per iniziare il nuovo percorso"
- 13:23 Sky - Inter-Roma, riecco la ThuLa: c'è Thuram in coppia con il rientrante Lautaro. Le probabili scelte di Chivu
- 13:08 De Napoli: "Lo scudetto è dell'Inter a meno di un crollo in cui non credo. E poi ora torna Lautaro..."
- 12:54 Condò: "Gruppo Inter oberato da fardelli pesanti, gravosi e fastidiosi. Il rientro di Lautaro dovrà fungere da antidoto"
- 12:40 Damiani: "La classifica e la personalità che ha la squadra dicono che l'Inter è la più forte"
- 12:26 GdS - Inter, amichevoli estive di lusso in Australia: le date delle sfide con Milan e Juve
- 12:12 Alisson Santos: "Dove può arrivare il Napoli? Più in alto possibile, ma dobbiamo giocare partita dopo partita"
- 11:57 Bartesaghi: "Col Napoli tra le nostre sfide più importanti. Ma c'è consapevolezza: siamo forti"
- 11:43 Il Pelé nerazzurro: "L'Inter era il mio sogno da piccolo. Lo Scudetto vinto, il momento più bello"
- 11:29 La Repubblica - Inter, riunione spontanea dei calciatori: Lautaro parla al gruppo, Chivu apprezza l'iniziativa
- 11:15 Inzaghi: "Lusingato dalle voci sull'Italia, ma sto bene all'Al Hilal. Non ho lasciato l'Inter per soldi, ecco perché l'ho fatto"