Grande protagonista della partita contro la Roma, Hakan Calhanoglu ha commentato la vittoria di ieri sera alla Domenica Sportiva. "E' stato importante segnare prima di andare in spogliatoio, siamo usciti con entusiasmo e abbiamo continuato a segnare. A volte si pensa troppo a tenere il vantaggio. Nel calcio ci sono gli alti e bassi, ma credo sia stato importante stare al primo posto. Abbiamo sbagliato qualche partita ma dopo la sosta siamo rientrati tutti, abbiamo parlato e siamo sempre insieme nel bene e nel male. Essere un bel gruppo fa la differenza".

"Quando sei infortunato per un mese vuoi rientrare, fisicamente e mentalmente vai giù e provi sempre a tornare prima possibile - prosegue Calhanoglu -. Stare sempre sul pezzo non è facile ma se ho il mio ritmo... Ora mi sento bene e voglio continuare così fino all'ultimo. Mi ha fatto bene anche giocare le due partite in nazionale. Se sto bene e mi sento libero possono arrivare anche gol così. Ne ho fatti nove e non è poco per un regista. Mi dicono che calcio solo rigori ma non è così, quando ho spazio voglio segnare anche in altro modo. Un altro Calhanoglu? Non ci ho mai pensato, voglio giocare più possibile. Devo gestire meglio il recupero, questo è il mio problema perché è sempre importante. Se lo faccio posso giocare più a lungo. Un segreto sui rigori? E' facile da vedere, ma è difficile calciarli".