Dopo la vittoria di Parma alla prima sulla panchina dei grigiorossi, passo indietro per Marco Giampaolo: la sua Cremonese deve infatti cedere al Bologna nella prima gara di questa domenica di Pasqua di Serie A. La squadra di Vincenzo Italiano sistema la questione nel giro dei primi venti minuti, quando prima Joao Mario con una grande conclusione volante poi con Jonathan Rowe che buca le mani ad Emil Audero trovano le reti che suggellano il successo rossoblu.

Prova a fare qualcosa la squadra di casa nella ripresa, riesce a dimezzare le distanze però solo ad inizio del recupero con un calcio di rigore trasformato da Federico Bonazzoli, ma non basta: dopo un finale ad altissima tensione (espulsioni per Youssef Maleh e Lewis Ferguson) la Cremonese precipita in una situazione di classifica sempre più pesante, mentre il Bologna scavalca la Lazio all'ottavo posto. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 17:05
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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