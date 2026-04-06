Dopo la vittoria sulla Roma, Marcus Thuram si presenta ai microfoni de La Domenica Sportiva per commentare quanto fatto dalla squadra durante Inter-Roma. "Una partita seria, contro un allenatore che conosciamo. Siamo riusciti a prendere i tre punti. Sicuramente è servito parlarci, ma lo facciamo ogni settimana e si vede sul campo. Lautaro? E' importante per tutti, è il nostro leader e lo ha dimostrato dopo 1' con un gol importantissimo. A me piace più stare centrale ma anche a Lauti piace e quindi ci scambiamo. Facciamo metà e metà".

"Cosa mi manca per essere un top 5 nel mio ruolo? Mi manca tantissimo lavoro ed essere più cinico sotto porta, come fa Lautaro. Sono cresciuto come ala, ma essere 9 è una cosa che hai nel sangue, io ci devo lavorare ogni giorno. Esposito? Abbiamo dato un grande abbraccio a tutti gli italiani, i rigori non sai mai come girano. Sono anche loro i nostri leader e Pio è uno dei giovani più forti al mondo e imparerà ancora di più".