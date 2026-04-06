Nonostante non sia in edicola La Gazzetta dello Sport propone sull'edizione online le proprie pagelle di Inter-Roma. Sufficiente Sommer, reattivo e coraggioso su Malen nel primo tempo. In difesa 7 ad Akanji che avvia l'1-0 e toglie qualche pallone importante a Malen. Bene Acerbi e Bastoni, entrambi premiati col 6,5: l'esperto centrale non soccombe sulla punta centrale olandese dei giallorossi, l'azzurro gioca una partita attenta e ottiene l'affetto della Curva.

Sufficiente Dumfries che non sembra ancora nella miglior condizione. Un bel 7 per Barella, determinato e aggressivo. Meglio ancora Calhanoglu, 7,5, con un gol preziosissimo (e bellissimo). Bravo anche Zielinski, 6,5: sempre al centro del gioco. Voto 6 a Dimarco, che non è ancora tornato alla qualità delle giocate di qualche mese fa.

Il migliore è Thuram, voto 8: non contiene Mancini sull'1-1 ma si fa "perdonare" con un gol e due assist. Il francese condivide il voto con Lautaro, che sistema le cose in un minuto e piazza anche il 3-1. Dalla panchina 6 a tutti i subentrati, tranne Mkhitaryan (senza voto). Bel 7,5 per Chivu, che prepara a dovere la partita: la sua Inter recupera un'idea di superiorità devastante.

Nella Roma malissimo la difesa, 4 a Ndicka e 4,5 a Celik, sufficienti solo Mancini, Soulé e Malen. Voto 4,5 a Gasperini.