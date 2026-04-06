"Sozza è stato molto bravo, le grandi partite di solito non le sbaglia". Così inizia l'analisi di Graziano Cesari sulla prova arbitrale in inter-Roma. "Dopo 2' e mezzo si vede già un contrasto tra Pisilli e Calhanoglu. Nessuno dei due vuole creare un dolo all'altro, ritraggono entrambi le gambe e ha fatto benissimo Sozza a fischiare solo fallo senza provvedimento disciplinare. C'è poi un'azione in area giallorossa con Cristante che è bravo ed esperto allargando il braccio sinistro per evitare che Calhanoglu prenda la palla".

"Mani di Akanji in area? Non si allargano mai, non aumenta mai il volume. Giusta decisione di Sozza. Bravissimo poi lo stesso Akanji a fermare Malen in contropiede con un intervento pulito, nettamente in anticipo. Sul 3-1 dell'Inter vi faccio invece vedere la mano di Thuram su Rensch che non permette di atterrare in modo corretto, ma non dò la colpa a Sozza perché l'assistente è lì. Non si può trattenere la maglia così". In studio, Andrea Ranocchia fa notare che, vista a velocità normale, la trattenuta dura una frazione di secondo...