Marcus Thuram è il primo a presentarsi nella sala conferenze di San Siro per commentare Inter-Roma 5-2, partita nella quale ha segnato un gol e sfornato due assist: "Lautaro è importante per me, per la squadra, per il mister e per i tifosi. E' il capitano, un leader, stasera ci ha dato l'esempio. E' un giocatore chiave".

Il clic è arrivato grazie al gol con la Francia?

"No, oggi era un'altra partita. Poi sì, mi ha fatto bene segnare con la Francia (ride, ndr)".

Quanto siete vicini allo scudetto?

"Non lo so, non lo so. Oggi abbiamo conquistato tre punti, ora vediamo le altre partite. Mancano sette giornate, niente è ancora fatto".



L'importanza di Mkhitaryan.

"E' stato importante per me dal primo giorno perché parla francese".