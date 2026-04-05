Il Torino conquista una vittoria pesantissima di misura in casa del Pisa e fa un passo forse decisivo in chiave salvezza. Il successo per 0-1 permette ai granata di portarsi a +9 sulla Cremonese, margine che consente di affrontare le ultime sette giornate con maggiore serenità. La gara, piuttosto bloccata nel primo tempo, si accende solo nella seconda frazione. Il Pisa prova a spingere ma fatica a trovare incisività negli ultimi metri, mentre il Torino cresce con il passare dei minuti grazie a una maggiore qualità nelle giocate offensive.

Il gol decisivo arriva all’80’: azione manovrata dei granata, cross dalla sinistra di Ebosse, sponda di Pedersen e inserimento vincente di Che Adams, entrato dalla panchina dopo gli impegni con la nazionale. La classifica del Pisa adesso preoccupa: nove punti dalla zona salvezza a sette giornate dal termine. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 20:14
Autore: Milano Redazione FcInterNews.it
vedi letture