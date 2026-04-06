Christian Panucci analizza a Pressing l'ottima prova dell'Inter contro la Roma. "Solitamente quando torni dalla nazionale è sempre complicata, la Roma ha giocato bene fino al 2-1 e poi ha smesso di giocare e l'Inter ha fatto una cavalcata, strameritando". Così Christian Panucci commenta a Pressing la prova dei nerazzurri contro i giallorossi.

"Sul primo gol vedo Ndicka che fa girare Thuram, si fa puntare. A questo livello... - aggiunge l'ex difensore - Barella? Ha giocato a ritmi molto alti, in nazionale era a ritmi bassi. Ma è un giocatore importante, dà tanta quantità e se aggiunge anche qualità è importante. Bastoni? Invece di aiutare un nostro patrimonio, noi italiani 'godiamo' se uno fa male. Dobbiamo iniziare a volerci bene. Si gode a criticarlo... A me guardando Bastoni dopo il rosso il sentimento era di andare ad abbracciarlo. Noi invece godiamo a massacrare".