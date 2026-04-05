È Denzel Dumfries il giocatore dell’Inter che arriva ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro la Roma. Ecco le dichiarazioni del terzino neerlandese:

L’atteggiamento stasera ha fatto la differenza, sembravate avere più energia e un’altra mentalità?

“Oggi è stata una bella partita da parte nostra. Sono contento del ritorno di Lautaro e Calha, giocatori importanti per noi. Siamo un gruppo forte, questa è la strada giusta per arrivare a fine stagione”.

Quanto serviva questa vittoria? È una terapia?

“Sì, è molto importante dopo due pareggi. Ogni partita adesso è una finale, dobbiamo vincere lo Scudetto quindi dobbiamo vincere ogni partita. La strada è giusta, dobbiamo continuare così”.

Bellissime le esultanze ai gol. Quanto è bello il vostro gruppo?

“Questo è un gruppo speciale. Siamo insieme da tanti anni ed è come una famiglia, con tanti giocatori che hanno fatto tante partite per l’Inter e sono felici quando uno segna. Per questo arrivano questi abbracci così forti”.

Hai visto la reazione di Thuram dopo il tuo pallonetto?

“Sì, voleva che segnassi… Marcus è un giocatore che scherza molto. Bonny mi ha dato un grande pallone, purtroppo è mancato il gol. Peccato, però abbiamo vinto ed è la cosa più importante. È stata una grande partita”.