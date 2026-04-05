"Parlo anche da padre: quando i miei figli hanno cominciato a giocare, la domenica alle partite li portava mia moglie. Mi raccontava certe cose e pensavo che esagerasse: ora ci vado io e posso dire che è ancora peggio. Al di là dei genitori, vedi allenatori che esultano ai gol come se fossero in Champions. Molti tecnici non pensano più al bene dei ragazzi, ma a far carriera". Lo ha detto Danilo D'Ambrosio, ex difensore dell'Inter, parlando a Il Giornale della sua esperienza legata al calcio dell'attività di base.
In coda all'intervista, a D'Ambrosio è stato chiesto di vestire virtualmente i panni di presidente della FIGC: "Punterei su una squadra di persone competenti che possono insegnare qualcosa a me e agli altri, è come negli affari. Servono educatori, allenatori e dirigenti che amino davvero il calcio e i giovani. Se formi uomini e donne consapevoli, allora puoi anche formare calciatori migliori. Altrimenti restano solo atleti senza identità".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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