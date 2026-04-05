Intervenuto ai microfoni di Inter TV, l’esterno nerazzurro Denzel Dumfries parla così dopo la larga vittoria conquistata stasera contro la Roma a San Siro: “È una grande vittoria, sono molto contento. È stata una grande prestazione da parte nostra e sono molto contento. È mancato il mio gol, ma era più importante vincere. Ovviamente quando si gioca in casa voglio sempre segnare, ma sono felice per questo risultato anche se non è arrivato il gol. Dopo la sosta siamo tornati con un’altra testa, oggi ho visto una squadra che gioca insieme, non era facile dopo le Nazionali. Abbiamo una grande squadra con grande qualità, giocatori importanti ed è arrivata una vittoria fondamentale per noi”.

Come stai?

“Sto bene, ho avuto un periodo difficile, era importante giocare, voglio dare una mano ai compagni per vincere questo Scudetto quest’anno. Adesso dobbiamo continuare a lavorare e giocare così”.