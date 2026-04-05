Continuano gli incitamenti a suon di striscioni da parte dei tifosi interisti in vista del delicato match contro la Roma. Dopo gli stendardi mostrati ieri fuori dai cancelli di Appiano Gentile, un nuovo drappo con un messaggio eloquente è stato esposto davanti allo stadio di San Siro, proprio nel punto in cui il pullman della squadra si immerge nel tunnel che porta al campo: "Grinta, cuore e sudore. Vinciamo insieme questo tricolore", l'appello dei tifosi che poi hanno accolto con cori e fumogeni l'arrivo della squadra.