Continuano gli incitamenti a suon di striscioni da parte dei tifosi interisti in vista del delicato match contro la Roma. Dopo gli stendardi mostrati ieri fuori dai cancelli di Appiano Gentile, un nuovo drappo con un messaggio eloquente è stato esposto davanti allo stadio di San Siro, proprio nel punto in cui il pullman della squadra si immerge nel tunnel che porta al campo: "Grinta, cuore e sudore. Vinciamo insieme questo tricolore", l'appello dei tifosi che poi hanno accolto con cori e fumogeni l'arrivo della squadra.
Sezione: Copertina / Data: Dom 05 aprile 2026 alle 19:20
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.
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