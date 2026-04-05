L'Inter delle ultime settimane era riemersa forse in maniera preoccupante durante il primo tempo di questa sera, con la rete di Gianluca Mancini che ha aperto ferite che sembravano difficili da risanare. Ma poi, all'improvviso, arriva la sliding door decisiva: la rete pesantissima e bellissima di Hakan Calhanoglu che al 47esimo del primo tempo sfonda la porta di Mile Svilar e dà il la ad un secondo tempo clamoroso. Cristian Chivu ritrova i suoi leader nel momento giusto, da Lautaro Martinez autore di una doppietta, passando per Marcus Thuram tornato uomo ovunque fino a Nicolò Barella che timbra forse la rete più significativa dell'intera serata, lui che era finito nell'occhio del ciclone come tanti in questi ultimi tempi. La Roma ha qualcosa da Donyell Malen e poco da altri, le reti di Mancini e Lorenzo Pellegrini sono piccole macchie dentro una serata sontuosa che vale una bella blindatura sul primo tempo e un Napoli-Milan da godersi in totale serenità. Una cinquina che risuona bella potente anche sulle guance di certuni che avevano parlato un po' a sproposito...

IL TABELLINO

INTER-ROMA 5-2

MARCATORI: 1', 52' Lautaro Martinez (I), 40' Mancini (R), 45' + 2 Calhanoglu (I), 55' Thuram (I), 63' Barella (I), 70' Pellegrini (R)

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni (58' 36 Darmian); 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu (67' 8 Sucic), 7 Zielinski (76' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco; 9 Thuram (67' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (58' 14 Bonny).

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 43 Cocchi.

Allenatore: Cristian Chivu.

ROMA: 99 Svilar; 23 Mancini (46' 87 Ghilardi), 5 Ndicka, 22 Hermoso (81' 24 Ziolkowski); 2 Rensch (58' 12 Tsimikas), 4 Cristante, 61 Pisilli, 19 Celik; 18 Soulé (65' 92 El Shaarawy), 7 Pellegrini; 14 Malen.

In panchina: 70 De Marzi, 95 Gollini, 3 Angeliño, 8 El Aynaoui, 12 Tsimikas, 20 Venturino, 78 Vaz, 97 Zaragoza.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Sozza. Assistenti: Peretti-Costanzo. Quarto ufficiale: Colombo. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Aureliano.

Note

Spettatori: 75.267

Possesso palla: 55%-45%

Tiri in porta: 9-3

Tiri totali: 17-10

Ammoniti: Pisilli (R)

Corner: 7-4

Recupero: 1°T 3', 2°T 3'.

RIVIVI IL LIVE

93' - FISCHIA SOZZA, RIEN NE VA PLUS A SAN SIRO!!! L'INTER TORNA A RUGGIRE NEL MOMENTO CHE CONTA, ROMA SCHIANTATA 5-2 E PRIMATO CONSOLIDATO!!!!

93' - Palla controllata male da Dumfries, Svilar esce e la fa sua.

90' - Tre minuti di recupero.

89' - Adesso l'Inter addormenta un po' la situazione gestendo la palla.

87' - Bella punizione di Pellegrini, palla che scende in ritardo e finisce fuori.

86' - Pisilli lanciato in avanti viene atterrato da Dimarco, punizione Roma.

84' - Cross rasoterra di Dimarco, né Bonny né Esposito arrivano all'appuntamento col gol.

83' - Esposito riceve un ottimo pallone, lo difende bene ma poi perde l'attimo per calciare.

83' - Celik batte Darmian sullo sprint e mette in mezzo, Acerbi chiude in spaccata poi Dimarco non evita il fallo laterale.

81' - Finisce la partita di Hermoso, dentro Ziolkowski.

80' - Dumfries completamente indisturbato colpisce di testa sul corner. Palla fuori di poco.

80' - Ottima parata di Svilar che chiude la strada al potente tiro di Esposito lanciato col tacco da Bonny.

78' - Ancora Dumfries lanciato da Barella ingaggia un duello con Pisilli che ha la meglio guadagnando anche rinvio dal fondo.

77' - Dumfries! Grande inserimento dell'olandese che suggerisce l'assist a Bonny, poi prova a beffare Svilar in uscita con un pallonetto ma la palla termina fuori di nulla. Thuram era già pronto ad esultare...

76' - El Shaarawy prende la sinistra e crossa, sul primo palo si apposta il solito Malen anticipato in uscita da Sommer.

76' - Chivu chiude i cambi con Mkhitaryan che prende il posto di Zielinski.

74' - Brutto cross di Dimarco, pallone che finisce fuori.

73' - Gran palla di Sucic per Bonny che parte in avanti, poi entra in area servendo Esposito che sbuccia malamente la conclusione. Poi ripartenza della Roma non concretizzata.

70' - Segna la Roma con Pellegrini! Altro assolo di Malen che viene chiuso dalla difesa, il pallone però viene raccolto da Pellegrini che con un rasoterra preciso batte Sommer!

68' - Sbaglia Sucic, Malen per poco non ne approfitta mandando fuori. Il croato si scusa.

67' - Bastoni non ha potuto unirsi all'abbraccio a Barella avendo una vistosa borsa del ghiaccio applicata. Allora, è Barella ad andare da lui.

67' - È il momento di Sucic e Pio Esposito, fuori Calhanoglu e Thuram.

65' - Nella Roma fuori Soulé, in campo El Shaarawy.

IL GOL DI BARELLA: Azione di pura prepotenza di Barella, che con tutta la grinta del mondo si lancia in avanti, piomba su una seconda palla, arriva in area e fulmina Svilar per la quinta volta. Nonostante sia la rete del 5-1, tutta la panchina abbraccia uno dei suoi leader carismatici, che si è tolto un peso non di poco conto. Poi, il bellissimo abbraccio a Chivu.

63' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRR!! NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICOOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOOO BAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAREEEEEEEEEEEELLAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!

62' - Bel movimento di Malen, che però non viene premiato dal lancio del compagno. Pallone che finisce tra le braccia di Sommer.

60' - Ancora un colpo di testa di Thuram arrivato con grande tempismo sul lancio di Dimarco, pallone fuori. In precedenza, Pisilli ammonito per un fallo proprio su Thuram.

57' - Arrivano i primi cambi per Chivu: Bonny prende il posto di Lautaro, Darmian rileva un applauditissimo Bastoni. Nella Roma Tsimikas entra per Rensch.

IL GOL DI THURAM: Attacco perfetto dell'area sul corner di Dimarco, colpo di testa celestiale del Tikus che infila la palla lì dove Svilar non può arrivare nemmeno con i trampoli. Il francese rompe un digiuno che durava da ben tre mesi.

55' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!! MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARCUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSS THUUUUUUUUUUURAAAAAAAAAAAMMMMMMMMM!!!

54' - Gran recupero di Barella su Malen, cross del 23 per Lautaro chiuso da Ghilardi in corner.

IL GOL DI LAUTARO: Thuram si fa beffe di Rensch che cade in maniera troppo soffice sul contrasto col francese che parte in avanti, assistito da Dumfries e Lautaro. L'olandese taglia agevolando l'assist per il Toro che a tu per tu con Svilar lo beffa con un tocco morbidissimo.

52' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!

49' - Cross per Lautaro che viene anticipato da Ghilardi. Azione un po' macchinosa dell'Inter.

48' - Lancio errato di Sommer intercettato dalla Roma, chiude ancora Akanji.

----

21.51 - Inter che batte il calcio d'inizio del secondo tempo: PARTITI!

21.50 - Squadre rientrate. Ufficiale il cambio nella Roma: Ghilardi per Mancini.

21.48 - Alzerà bandiera bianca il marcatore giallorosso Mancini, si prepara a entrare Ghilardi.

HALFTIME REPORT - Un nuovo avvio sprint, culminato con la rete dopo appena sessanta secondi di Lautaro Martinez che torna in campo come meglio non poteva. Poi, un'altra progressiva fase di sofferenza dove la Roma riordina le idee e prende campo con i nerazzurri che provano sì a tirare in porta ma a tratti faticano oltremodo mostrando anche qualche segnale di nervosismo. Stavolta il castigo arriva già nel primo tempo con la zampata di Gianluca Mancini che sbuca alle spalle di tutti sul cross di Devyne Rensch e trafigge Sommer da due passi. Ma proprio poco prima del gong, parte dal binario uno il missile tremendo di Hakan Calhanoglu che sfonda la porta e permette all'Inter di chiudere avanti un primo tempo ancora molto sofferto.

-----

45' + 3 - Sulla prodezza di Calhanoglu si chiude il primo tempo: Inter che va a riposo avanti per 2-1 sulla Roma.

IL GOL DI CALHANOGLU: Il turco pesca il classico coniglio dal cilindro, raccogliendo un pallone poco oltre la metà campo, aggiustandoselo e facendo partire un missile terra-aria che fa una fotografia ad altissima risoluzione a Svilar prodigato in un vano tuffo e si infila in rete.

45' + 2 - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! HAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNN CAAAAAAAAAAAAAAAAAALHAAAAAAAAAAANOOOOOOOOOOOOOGLUUUUUUUUUUUUU!!!

45' + 1 - Gioco che si ferma per i problemi di Mancini e Thuram, recupero allungato al 48esimo.

44' - Ci sarà un minuto di recupero. Sbaglia Acerbi, Malen prova a lanciarsi in area ma viene anticipato da Akanji.

42' - Lautaro arriva sul pallone di Dumfries e calcia di prima intenzione mandando alto, ma partendo in fuorigioco.

40' - PAREGGIO DELLA ROMA! MANCINI! Attacco collettivo dei giallorossi, palla di Soulé a Rensch che mette in mezzo dove Mancini piomba in area e schiacciando la palla di testa da due passi batte Sommer.

38' - Hermoso colpisce il gomito di Akanji che aveva raccolto le braccia dietro la schiena, Sozza dice che è solo corner. Giustamente, perché non c'è aumento di volume.

37' - Cross di Thuram che arriva a Barella; primo tiro murato, poi cross respinto e raccolto da Zielinski che calcia dalla distanza trovando l'opposizione di Cristante.

36' - Bastoni prova il lancio panoramico per Lautaro che non ci arriva, pallone che termina sul fondo.

33' - Inter che torna a manovrare in avanti: Thuram dialoga con Dimarco che appoggia a Zielinski il cui tiro a giro termina fuori.

30' - Ancora Roma pericolosa, Sommer deve evitare guai uscendo e alzando la palla con una mano per evitare l'intervento di un avversario.

30' - Mancini prova a sorprendere Sommer fuori dai pali con un tiro da oltre metà campo, tentativo non consono e Gasperini si arrabbia.

29' - Dumfries atterra Hermoso, per Sozza non c'è fallo.

27' - Bel cross tagliato di Dimarco, Svilar esce e blocca in due tempi.

25' - Ancora Malen dalla distanza, Sommer battezza il pallone che finisce fuori ma non di molto...

24' - Colpo di reni clamoroso di Sommer sul colpo di testa di Malen, pallone che poi Lautaro manda in corner.

23' - Bastoni atterra Malen, altra punizione per i capitolini che ora stanno mettendo un po' alle corde gli avversari.

22' - Conciliabolo tra Ndicka e l'arbitro Sozza, dopo che il difensore giallorosso ha forse colpito un raccattapalle.

21' - Rensch sorprende Dumfries impegnato alla marcatura su Malen e arriva su un cross dalla destra, senza però inquadrare la porta.

20' - Fallo su Pellegrini di Akanji che protesta, punizione insidiosa per la Roma.

18' - Mancini prova a lanciare Malen dalle retrovie, Acerbi arriva e di testa toglie via il pallone.

16' - Bastoni chiude in scivolata su Celik, il pallone rimbalza sul turco ed è rimessa per l'Inter.

15' - Akanji strappa un pallone a Pisilli che però finisce a Soulé che prova il lancio per Malen, pallone troppo profondo per l'olandese.

13' - Grande giocata di Dimarco che lancia Lautaro bravo a partire in posizione regolare e calciare cercando il pertugio più stretto, Svilar devia in corner.

12' - Adesso è la Roma che ha il possesso del pallone a metà campo. Pochi i varchi.

11' - Vistosa trattenuta ai danni di Lautaro, che però Sozza non sanziona.

9' - Cristante protesta dopo essersi visto fischiare un fallo ai danni di Lautaro, Sozza lo richiama all'ordine.

8' - Momento di gestione dell'Inter, con la Roma che pressa altissima.

5' - Avvio scatenato dei nerazzurri: bomba di Calhanoglu respinta da Svilar, sul pallone si avventa Dimarco che prova il tap-in che viene deviato in corner.

4' - Malen prova a smarcarsi da solo su Akanji, Acerbi interviene e intercetta la sfera.

IL GOL DI LAUTARO: Sessanta secondi esatti, quelli che servono a Lautaro per riprendersi San Siro. Akanji serve alla perfezione Thuram che punta NDicka e mette in mezzo per il Toro che arriva coi tempi giusti e fulmina Svilar con una grande girata. Ed è subito ThuLa.

1' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUUUUUTAAAAAAAAAAROOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!!

----

20.46 - Sarà della Roma il calcio d'inizio del match: PARTITI!

20.45 - Lautaro e Cristante davanti a Sozza per il sorteggio.

20.43 - Inter e Roma entrano in campo per il prepartita.

20.41 - Splendida coreografia di tutto San Siro pronta ad accogliere le due formazioni.

20.37 - Squadre negli spogliatoi, fra poco il calcio d'inizio di Inter-Roma.

----