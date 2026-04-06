Alessandro Costacurta analizza a Sky Sport la vittoria dell'Inter contro la Roma. "Il secondo gol è uno dei più belli di quest'anno. La Roma ha tante assenze, hanno fuori tanti giocatori. Soulé è rientrato dopo sette partite e Mancini arriva da una grande delusione. Credo si debba sottolineare. Milan e Napoli penseranno che dovranno vincere e questo aprirà un po' la partita. Forse è anche quello che spero io, ma immagino ci sia voglia di vincere per continuare a sperare anche se il rientro di alcuni giocatori dell'Inter si è visto".

Costacurta analizza anche i singoli gol. "Sull'1-0 Ndicka dà la possibilità di girarsi a Thuram, doveva accompagnarlo fino alla bandierina. Anche Celik deve essere più attento, non puoi guardare solo il crossatore. Fossi stato in lui avrei provato a guardare Lautaro e invece guarda solo Thuram. Sull'1-1 c'è un errore ma ci sono Zielinski e Thuram, un centrocampista e un attaccante: mi aspetto di più che sbaglino rispetto a un difensore".

"Per me il campionato non era riaperto, ho sempre pensato che Lautaro è il giocatore più importante di tutta la Serie A. Non il più forte ma il più importante per la sua squadra - dice ancora Costacurta -. Thuram? Meglio giocare contro il padre. Il figlio fa un sacco di scatti, rischi ogni volta di stirarti...".