Beppe Bergomi, nel suo commento dagli studi di Sky, parte dall'importanza del ritorno di Lautaro Martinez, autore di una doppietta in Inter-Roma. "L'importanza di avere un calciatore di questa personalità e qualità, sugli smarcamenti e sui movimenti. Lavora bene sulle due fasi e poi sblocca la gara già col primo gol e la indirizza col secondo".

"Mi piace sottolineare la prestazione di Thuram, che mancava all'Inter - dice ancora Bergomi - Quante volte ha aperto sull'esterno per portare via l'uomo, fare spazio? Fa gol, ma soprattutto due assist. Poi c'è la finalizzazione di Lautaro e l'importanza di avere Calhanoglu. La Roma nel primo tempo lo fa bene, il 2-1 cambia emotivamente la partita e nel secondo tempo l'Inter approccia bene mentre l'avversaria va in difficoltà".

Bergomi entra poi nello specifico dei gol segnati dalle due squadre. "Sull'1-0 Thuram si apre e Dimarco porta via Mancini. Questo permette a Lautaro di fare lo smarcamento. Sull'1-1 invece Dimarco deve capire prima la palla in profondità, l'Inter marca a zona e Mancini è già in area essendo un calcio d'angolo. La difesa esce ma ci sono cinque romanisti dentro. Rensch è bravo ad alzarla e Mancini arriva da dietro. Il 3-1? Non me ne voglia Lautaro ma secondo me non la colpisce bene, non fa apposta a far fare il rimbalzo al pallone. Non conosco Lautaro ma vado per quel che si vede in campo: i comportamenti, l'aiuto ai compagni, diventa importante".

"Non so se il campionato è chiuso o riaperto - conclude Bergomi -, l'Inter deve trovare altre cinque vittorie e ha un calendario particolare. Questa squadra non deve stare in leggerezza, deve avere la responsabilità giusta, vivere la difficoltà. Se prende tranquillità vediamo, domenica va a Como...".