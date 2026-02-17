Come si riparte dopo la sconfitta contro l'Inter? Kenan Yildiz risponde alla domanda di Sky Sport a pochi minuti dal match di Champions League contro il Galatasaray: "La partita è stata molto difficile dopo il rosso, ma abbiamo fatto una grande prestazione anche con l'uomo in meno. Oggi faremo di tutto per vincere", le parole del 10 turco. 

Data: Mar 17 febbraio 2026 alle 18:26
Autore: Stefano Bertocchi
