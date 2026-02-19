Il direttore sportivo Mauro Meluso ha rilasciato una lunga intervista a Radio Napoli Centrale nel corso della quale ha anche ripercorso la sua stagione da dirigente del Napoli, la 2023/24, quella subito dopo la conquista dello Scudetto con Luciano Spalletti, soffermandosi su Piotr Zielinski:

"Quello che mi ha più amareggiato è stato perdere Zielinski, quando ha deciso di non negoziare più. Era legato al Napoli da tanti anni e quando un calciatore è lì in scadenza non ha la carica giusta, cosa che si ripercuote sul campionato stesso. Era un patrimonio per il Napoli, guardate cosa sta facendo all'Inter".