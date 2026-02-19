Primo gol in Europa per Santiago Castro che vale la vittoria del Bologna in casa del Brann nella gara valida per l'andata dei playoff di Europa League. La squadra di Italiano, seppur di misura, mette la strada verso la fase ad eliminazione diretta leggermente in discesa in vista del ritorno al Dall'Ara. Vincono anche Genk, Nottingham Forest e Celta Vigo, tutte, come i rossoblu, vincenti in trasferta. Di seguito tutti i risultati delle gare delle 18.45.
Brann - Bologna 0-1
Dinamo Zagabria - Genk 1-3
Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3
PAOK - Celta Vigo 1-2
In attesa della Fiorentina, impegnata tra qualche minuto nel match delle 21 in casa del Jagiellonia, di seguito i risultati del risultati alle 18.45 di Conference League.
KuPS - Lech 0-2
Noah - AZ Alkmaar 1-0
Sigma Olomouc - Losanna 1-1
Zrinjski - Crystal Palace 1-1
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
